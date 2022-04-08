物價驚天漲 我3月CPI 3.27%寫9年半來新高 支出多2600元

主計總處今 (8) 日公布 3 月消費者物價總指數 (CPI) 年增幅達 3.27%，創 2012 年 9 月以來新高，其中，油料費飆漲近 20%，菜價大漲 24%，蛋價大漲 23%；以平均每月消費支出約 8 萬元規模家庭估算，支出較去年同期多了 2600 元。

主計總處指出，行政院穩定物價小組關注的 17 項重要民生物資，3 月 CPI 年增率平均達 3.76%。

以每月消費支出約 8 萬元規模家庭為例，3 月 CPI 年增 3.27% 代表在購買相同品質與數量的商品及服務情況下，每戶家庭平均支出會較去年同期多達 2616 元，其中，油料費支出增 429 元、外食費支出增 402 元，而蔬菜增 252 元。

主計總處說明，3 月 CPI 飆破 3%，原因在於油料費隨國際油價走高，加上蔬菜、水果、外食費、肉類、機票、家庭用品和房租均上漲；若扣除蔬菜水果，漲 2.89%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 漲 2.47%。

圖表：主計總處提供。

就七大類來看，3 月交通及通訊類漲 5.91% 最多，反映國際油價走高，油料費上漲 19.20%，機票、交通工具零件及維修費，以及交通工具價格也分別漲 5.03%、4.28% 和 2.51%，僅通訊設備價格下跌 4.40%，抵銷部分漲幅。

而食物類漲幅居次達 5.90%，創 2016 年 12 月以來新高，主因蔬菜受今年 2 月寒流和去年低基期影響，價格上漲 24.35%，蛋類因供需失衡及飼養成本提高，價格也大漲 23.00%，同時，水果、水產品、外食費和肉類價格，分別漲 8.53%、6.22%、5.26% 和 4.54%。

衣著類漲幅也超過 2%，達到 2.83%，主因部分服飾優惠較去年減少，成衣價格上漲 2.69%。

雜項類漲 1.65%，反映金飾及珠寶等個人隨身用品，以及美容及衛生用品價格上漲。

至於居住類漲 1.56%，則是因住宅維修費、家庭用品和房租分別上漲 6.82%、3.25%、1.01%。

而我國第一季 CPI 平均年增幅已達 2.81%。

觀察主要國家 (地區) 物價變化，2 月美國漲 7.9%，新加坡漲 4.3%，南韓漲 3.7%，香港漲 1.6%，中國漲 0.9%，日本漲 0.9%。