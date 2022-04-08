鉅亨美股雷達：市場持續關注俄烏戰事及Fed政策 特斯拉德州超級工廠開幕

美股重要看點：

市場持續關注俄烏情勢以及 Fed 的政策。美國 10 年期公債殖利率來到 2.675%，美股期貨週五 (8 日) 上升，道瓊期貨漲 0.38%，標普 500 期貨漲 0.38%，那斯達克 100 期貨漲 0.31%。

受惠於大規模財政與聯準會 (Fed) 的貨幣政策支持，美國經濟已自疫情逐步復甦，實現穩健經濟與就業成長，但過程中不乏阻力，像是新一波疫情、供應鏈中斷與勞動力短缺等，如今還需面對俄烏戰爭帶來的衝擊，這場戰爭已導致油價大幅飆升。

高盛 (Goldman Sachs) 預估今年美國通膨率將降至 4% 以下，股市表現平淡，但明年經濟衰退風險恐增加。股票方面，高盛建議客戶尋求具有定價能力、高利潤率的股票，並表示，對非同質化代幣 (NFT) 和加密貨幣等數位資產的興趣也在持續增加。

為了壓制通膨，Fed 上月睽違逾三年首度升息，包含 Fed 總裁鮑爾 (Jerome Powell)、理事布蘭納德 (Lael Brainard) 在內等官員在周四均表示，對採取更激進措施抱持開放態度，本周會議紀要也暗示，未來 Fed 每月減債規模可能達 950 億美元。

俄軍在烏克蘭基輔西北小鎮布查留下暴行影像曝光，引發國際震撼，聯合國大會週四 (7 日) 以 93 票同意、24 票反對、58 票棄權，通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會 (UNHRC) 的成員資格，是繼 2011 年針對利比亞表決後，聯合國有史以來的第二次表決。

美國參眾兩院周四 (7 日) 通國兩項針對俄國的制裁法案，包括禁止俄羅斯能源進口及取消俄國貿易最惠國待遇，並交由總統拜登簽署後生效。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月批發庫存月增率終值 (%)，前值 2.1

重要個股動態：

特斯拉 (TSLA-US) 在德州奧斯汀的超級工廠周四 (7 日) 晚間盛大開幕，執行長馬斯克舉辦名為「Cyber Rodeo」的慶祝活動，現場還有電動皮卡 Cybertruck 和德州製 Model Y 驚喜現身。

馬斯克表示，2022 年將是規模成長的一年，2023 年則會把新產品帶到市場上，包括 Cybertruck、電動卡車 Semi 和新一代 Roadster。

另外，特斯拉週四上調特斯拉在美國 Model 3 車款售價，這是特斯拉一個月內第 3 度漲價，同時，特斯拉大股東巴倫 (Ron Baron) 看好特斯拉後市，有意續抱其股至少 8 年。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

沃爾瑪 (WMT-US) 表示，由於美國司機人力短缺，恐延長供應鏈混亂和商品短缺時間，所以將調漲旗下 1.2 萬名長途卡車司機的起薪。這些司機負責運送商品至其商店和山姆會員店 (Sam"s Clubs) 分點。

沃爾瑪麾下的司機本就是全美薪酬最高的職位之一，現在沃爾瑪又將調高起薪以招攬並留住人力，自先前每年 87500 美元，調升到 9.5 萬美元至 11 萬美元區間。

沃爾瑪表示，第四季 (1/28 止) 供應鏈成本就比預期高出 4 億美元，其中包括最重要的假日購物季。

WMT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

福特汽車在土耳其合資企業 Ford Otosan 周四表示，在先前投資 20 億歐元（22 億美元）提升產能的助力下，公司已開始在生產純電貨車 E-Transit。

Ford Otosan 是首家在土耳其大規模生產電動車的大型汽車公司，該公司位於土耳其西北部 Kocaeli 的工廠生產的 E-Transit 車型將銷往歐洲。福特表示，該款純電貨車已收到 5,000 多張訂單，除歐洲市場外，美國市場也將從今年開始銷售。