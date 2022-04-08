全台無薪假降至1.2萬人 勞動部：下周企業將續簽回來

勞動部今 (8) 日公布最新一期減班休息 (無薪假) 統計，實施人數降至 12198 人、2008 家，單周減少 3353 人、437 家，不過，勞動部指出，本期無薪假大減，主要因碰上季底、清明連假，與勞工協商、通報程序有時間差，下一期預估多數企業將會續簽回來。

以旅行社為主的支援服務業本期無薪假降至 7637 人、1288 家，單周減少 1511 人、152 家，不過，近來本土疫情升溫，中國多個城市持續實施封控，我國邊境短期仍難以開放，旅遊業營運回溫恐須再等等。

根據勞動部統計，運輸及倉儲業無薪假本期下滑至 1024 人，單周減少 537 人；住宿及餐飲業本期降至 994 人，單周減少 301 人；批發及零售業本期降至 795 人，單周減少 348 人。

勞動部表示，支援服務業及運輸倉儲業仍深受邊境管制影響，本期無薪假大減主要為月底到期效應，加上又是第一季末，許多企業須與勞工協商，再進一步續簽，因此，初估下周開始就會有很多續簽回來。

製造業方面，目前共計 74 家、797 人實施無薪假，其中，民生工業單周減少 199 人，降至 415 人，金屬機電及資訊電子工業均較前一周下滑，分別降至 229、97 人。勞動部透露，民生工業確實有實質減少，光是一家紡織公司就停止實施 100 多人。

儘管本土確診人數不斷攀升，但中央流行疫情指揮中心定調，依循新台灣模式朝開放方向前進，因此，勞動部指出，這波疫情並未讓無薪假狀況進一步惡化，目前沒有看到明顯的變化。