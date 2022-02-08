桃機去年貨運量281萬公噸創新高 今年延續成長動能

疫情推升空運需求，桃園機場去年航空貨運量達 281 萬噸，創下歷史新高，年增 20%，為連續 2 年正成長。展望今年，在全球仍深陷海運塞港缺櫃及供應鏈失序情況下，桃機公司預估成長動能可望延續，全年挑戰 289 萬公噸，再寫新猷。

疫情期間，醫藥生技冷鏈空運物流發展蔚為國際趨勢，桃機公司也協助政府進口 Covid-19 疫苗，受惠出口強勁，各航空公司也機動調節客、貨機運力運能，根據統計，疫情前 (2019 年) 每週貨機起降約 500 架次，僅占 3 成，2021 年貨機 (含客機純載貨) 起降架次較 2019 年同期增加近 3 倍，達約 1900 架次。

面對貨機起降架次與貨量的增加，桃機公司積極調度機場空側停機坪以增加貨機運作效率，並協調集散站與物流業者投入資源優化理貨作業，在進出口尖峰時段配合航空警察局共同疏導貨運區車輛進出秩序，以維持整體航空貨運作業順暢。未來客運載貨航班數量若持續成長，機場公司也將彈性調度空側資源因應。

根據 IATA (國際航空運輸協會) 預估，2022 年全球空運貨量將持續成長，年增幅達 4.9%。為因應未來發展所需，桃機公司持續攜手貨運園區業者推動擴建與冷鏈等相關基礎設施，其中 ROT 廠商華儲已於去年 5 月完成進口倉擴建工程，增加逾 1600 坪的空間，以及 15% 的進口貨物處理能量。

另一家 BOT 廠商遠雄自貿港區正在進行二期園區興建計畫，其中的冷鏈專倉預計於 2023 年第二季完工，有助桃機建立完整冷鏈物流供應鏈，帶動溫控物流產業發展。

桃機公司表示，配合桃園航空城區段土地徵收後的規劃與開發，新貨運園區與第二自由貿易港區等計畫也持續進行，搭配第三跑道的完工時間，在 2030 年開始陸續啟用，朝 2040 年達到貨運處理量 402 萬噸的目標前進。