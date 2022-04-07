台灣工業電價全球第6低 經部：調整與否仍由審議會決定

經濟部長王美花昨 (6) 日在節目訪談中談及電價便宜，被外界認為是在暗示「漲電價」，對此，經濟部能源局今 (7) 日表示，台灣工業電價在全球排名第 6 低，部長說明僅為事實陳述，至於電價調整，仍須由電價審議會決議。

能源局表示，依台電 2020 年各國平均電價比較中，台灣工業用電排名全球第 6 低，每度為新台幣 2.4461 元，僅次於瑞典、美國、丹麥、芬蘭、匈牙利。

(圖: 經濟部能源局提供)

能源局進一步指出，觀察今年世界各國電價對比去年多數呈現上漲，主要是反映國際能源飆升及俄烏戰爭，導致供應鏈危機、通膨壓力，以美國為例，今年 1 月平均電價較去年同期調漲 9.46%、工業電價更調漲 14.24%，南韓也自 4 月起調漲每度電費約 0.17 元，反觀國內電價自 2018 年 4 月 1 日迄今已連七凍。

考量近期國際情勢、俄烏戰爭造成短期燃料價格波動劇烈，上月底電價費率審議會首次未對電價調整案做出決定，審議會決定將持續觀察與評估燃料價格趨勢，待情勢明朗後，預計在 6 月底前擇期再召開臨時會討論。

能源局也重申，6 月電價是否調整仍須由審議會召開臨時會後，再做出合適判斷。

另一方面，根據經濟部定置型燃料電池發電系統設置補助要點，能源局即日起至月底也受理申請燃料電池發電系統設置補助，每案補助裝置容量為 1-500 kW，每 kW 最高補助新台幣 7 萬元，包含燃料電池發電系統新品、周邊設備、3000 小時運轉燃料費等安裝設置費用，最高補助金額以總設置費用的 50% 為限。