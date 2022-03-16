桃機資金缺口逾1400億元 向政院爭取增資

桃園國際機場近年受國際疫情衝擊，旅運量雪崩式下滑，民航局長暨桃機公司董事長林國顯今 (16) 日表示，第三航廈預計 2026 年蓋好，2030 年前資金缺口估達 1400 多億元，因此，擬向行政院爭取增資後舉債，希望從明年開始，以度過 2026 年以前的支付工程款高峰。桃機增資案已送至行政院討論，約有 700、800 億元的規模。

林國顯指出，桃機公司成立 11 年，其實是有盈餘的，過去每賺 100 元就會結餘 35 元到公基金，共計累積約 127 億元，然而，近 2 年碰上疫情，加上推動第三航廈、第三跑道工程，興建經費分別為 956 億元、375 億元。

林國顯表示，兩項計畫加上工程維修費用，總預算就超過 1400 億元，短期內會有財務調動問題，因此向行政院提增資計畫。交通部長王國材於立院答詢時透露，桃機爭取增資額度約 700 到 800 億元，目前還在跟行政院討論中。

林國顯說明，第三航廈預計 2026 年蓋好啟用，希望政院協助增資，讓桃機在疫情未恢復前有運轉餘裕，且桃機公司的資本額不高，僅 248 億元左右，加上盈餘才 300 多億，在借款上有一定的限制。至於要借多少？林國顯說，還不一定，建議每年不同階段支應。

依據國際航空運輸協會 (IATA) 等組織預估，全球航空市場 2026 年才能恢復到疫情前 (2019 年) 的水準，不過，林國顯坦言，目前看來，亞太地區復甦較弱，包括香港、新加坡、台灣等，恢復力道都比歐美慢，因此桃機持中估計，到 2027、2028 年才會恢復，不過，還要看這幾個月的狀況。