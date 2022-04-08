中國首季新能源車產銷量料破百萬 訂單滿手 景氣旺

最新數據顯示，中國上季新能源車的產量與銷量都有望突破 100 萬輛大關，凸顯儘管新能源車產業面臨缺晶片、缺電等挑戰，車廠仍訂單滿手，景氣「強強滾」。

證券時報報導，中國汽車工業協會的數據顯示，頭兩月新能源車產銷量分別達到 82 萬和 76.5 萬輛，較一年前激增 1.6 倍及 1.5 倍，市占率為 17.9%。

多家車廠也陸續發布第 1 季產銷數據，比亞迪的銷量為 28.63 萬輛，小鵬、理想、哪咤等造車新勢力的銷量均突破 3 萬輛。粗估上季中國新能源車產銷有望都突破百萬輛大關。

各大新能源車製造商表示，目前訂單滿手，預料相關車型價格上調對全年銷售影響不大。

中汽協總工程師、副秘書長葉盛基說：「汽車產業平穩健康發展，對於國家的經濟穩定而言，是一大利好，今年新能源汽車完成 500 萬輛銷量目標，應該問題不大」。

今年來中國新能源車產業景氣不墜，但機遇與挑戰並存：一方面，油價持續上漲、智慧駕駛理念快速演進，新能源車獲消費者青睞；另一方面，缺晶片、缺電、原材料價格大漲、補貼減少，加重車廠生產壓力。

據不完全統計，1 月以來中國已有近 20 家新能源車製造商宣布漲價，涵蓋近 40 種車款，漲幅介於人民幣 0.2 萬元至 3 萬元。

作為新能源車風向球，特斯拉 (TSLA-US) 去年底以來多次漲價，3 月甚至罕見七天三度調高價格，Model 3 和 Model Y 各種車款均有不同程度漲價，金額介於 1.4 萬元至 2.8 萬元。

中國國產品牌方面，3 月以來車廠也密集發布漲價公告，比亞迪 (002594-CN) 、理想 (02015-HK) 、哪咤、零跑、五菱 (00305-HK) 等品牌多款新能源車型售價都有不同漲幅。