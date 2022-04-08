〈陸港盤後〉Fed官員又放鷹 上海本土新增確診破2.1萬例 陸股漲跌互見

中國股市周五（8 日）收盤漲跌互見，滬指漲近 0.5%，原因是聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）又放鷹，聲稱年底前聯準會（Fed）必須再升息 12 碼，上海周四本土新增確診病例也突破 21,000 例，衝上歷史新高。

滬指周五收盤漲 0.47% 至 3,251.85 點，深成指跌 0.11% 至 11,959.27 點，創業板指跌 0.33% 至 2,569.91 點。兩市成交額合計人民幣 9,264 億元，北向資金淨流出 6.27 億元。

盤面上看，建築、工程機械、旅遊、地產等類股強勢拉升，建材、鋼鐵、券商、港口、保險、煤炭、銀行等族群上揚，醫藥、教育、醫療保健、傳媒、農業等類股跌幅較大，新冠藥、新冠檢測、網遊等族群走低。

香港恒生指數收盤漲 0.29%，恒生科技指數大跌 1.15%。

布拉德周四表示，在對抗通膨方面，Fed 已落後，年底前需將聯邦基金利率再調高 300 個基點（12 碼）。

這個速度意味著 Fed 在今年剩下的六次會議上，平均每次要升息 2 碼，將利率區間上調至 3.25%-3.5%。布拉德在 3 月會議提議到年底利率升至 3%-3.25%，如今他的最新發言比當時更鷹派。

在北京堅持「動態清零」政策之際，中國國家衛健委周五說，周四新增本土有症狀確診病例為 1,540 例，其中上海占 824 例，無症狀感染病例為 22,561 例，上海占 20,398 例。上海周四本土病例共計增加 21,222 例，遠高於上周日的略高於 9,000 例，並改寫歷史紀錄。

中原證券表示，考慮到近期國內外不確定因素，短期內滬指繼續走高的可能性較小，在外部因素進一步明朗前，股市維持區間震盪的可能性較大。

國盛證券則說，股市經過連續數月震盪下行，近期雖然開始橫盤震盪築底，且可能二次探底，但 A 股整體估值已處於相對低點，機會大於風險，投資人無需過度恐慌，股市仍可能出現結構性行情。