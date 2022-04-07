〈陸港盤後〉Fed考慮每月縮表950億美元 A股、港股全倒

中國 A 股、港股周四（7 日）收盤倒成一片，A 股三大指數與恒生指數的跌幅都超過 1%，原因是美國聯準會（Fed）3 月會議紀錄顯示，央行官員考慮資產負債表最多每月縮減 950 億美元，縮減金額幾乎是上次縮表的兩倍。

滬指周四收盤大跌 1.42% 至 3,236.7 點，深成指重挫 1.65% 至 11,972.02 點，創業板指重摔 2.1% 至 2,578.53 點。兩市成交額合計人民幣 9,230 億元，北向資金淨流出 6.09 億元。

盤面上看，地產類股大幅下挫，飯店餐飲、軟體、農業、旅遊、醫藥、半導體、電力、食品飲料、保險、銀行、券商等族群均走低。

香港恒生指數收盤驟跌 1.23%，恒生科技指數更大跌 2.48%。

Fed 上月會議紀錄顯示，多名官員認為，若通膨居高不下，未來可能要一次升息 2 碼，甚至多次升息 2 碼。

紀錄顯示，許多 Fed 官員原本傾向在 3 月會議支持升息 2 碼，但俄烏戰爭帶來不確定因素，最終官員決定只升息 1 碼。

央行官員並考慮縮表規模最多達到每月 950 億美元，幾乎是上次縮表最高規模的兩倍。上次縮表期間，Fed 起初每月縮表規模為 100 億美元，並逐季增加縮表金額，最終在 2018 年秋季攀抵高峰，每月縮減 500 億美元。

英大證券表示，宏觀經濟環境和貨幣政策是影響 A 股走勢的重要變數，Fed 收緊貨幣政策，但中國的貨幣政策持續寬鬆，「外緊內鬆，以我為主」是主基調。

英大證券說，經歷上季調整後，在政策面呵護、基本面支撐、流動性提振下，本季 A 股將迎來築底回升，目前 A 股已具備良好中長期投資性價比，投資人可關注「穩增長」、疫後修復方向。

財達證券則表示，目前市場仍處於築底階段，領漲熱點頻繁轉換，後市可能繼續短線小幅震盪，投資人可密切關注量能變化，耐心等待變盤時間點。財達證券說，本季投資人可留意穩增長政策方向：金融、地產、新基建。