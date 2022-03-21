新能源車製造商掀第二波漲價潮 寧德傳漲價20,000元

在新能源車製造商掀第二波漲價潮之際，知情人士透露，自去年下半年以來，全球最大電動車電池製造商寧德時代 (300750-CN) 的電池，共計已漲價人民幣 20,000 元。

第一財經報導，中國一家新能源車製造商負責人說：「電池成本上漲比較厲害，自去年下半年至今，寧德時代動力電池漲價兩次，按一輛新能源車汽車的電池成本來算，上次漲了 10,000 元，前不久又漲了 10,000 元。」

消息人士並說：「承受不住電池等原材料價格上漲，在最近幾個月裡，我們新能源汽車也已經悄悄漲了兩次價格。」

新能源車製造商在年初集體漲價後，近日又掀起第二波漲價潮。比亞迪 (002594-CN) 在 3 月 15 日宣布，「王朝網」和「海洋網」的新能源車價格上調 3,000-6,000 元，這是比亞迪今年來第二次漲價。

3 月 17 日，哪吒發布車型價格調整消息，表示部分車型的售價上調 3,000-5,000 元。3 月 18 日，吉利 (00175-HK) 旗下幾何也宣布，旗下部分車款價格將上調 3,000-7,000 元。

近期中國成品油價格持續飆升，令不少人有意換購新能源車。不過，在電池原材料漲價的情況下，已有近 20 家新能源車製造商宣布上調售價，漲幅少則千元，多則上萬元。

理想 (02015-HK) 執行長李想上周在微博上表示，第 2 季電池成本上漲的幅度非常離譜；目前來看，電池廠商已與電池製造商確定下季電池漲價幅度的品牌，基本上都立刻宣布漲價，還沒漲價的品牌，多數未談妥漲幅，待談妥後，也會立刻漲價。