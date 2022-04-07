長黑摜破年線 金管會提三優勢 喊話台股體質穩健有韌性

台股今 (7) 日重挫 343.87 點，收在 17178.63 點，長黑摜破年線，對此，金管會提出三點優勢，強調台股體質穩健有韌性，金管會會持續觀察資本市場變化。

證期局副局長高晶萍表示，相較亞股其他市場今日的表現，包括日股跌 1.68%、港股跌 1.24%、韓股跌 1.29%、上海股市跌 1.36% 等，我國今日跌 1.96% 確實是比較重。

但是若拉長時間來看，高晶萍指出，截至今年 4 月 6 日為止．台股跌 3.82%，整體表現仍優於日股下跌 5.01%、港股跌 5.63%、韓股跌 8.15%、上海股市跌 9.79%、深圳跌幅 18.07% 等，顯示台股今年以來較其他亞洲國家相對持穩。

高晶萍表示，台股近期主要是受烏俄戰爭、預期聯準會加快升息，所以市場避險氣氛濃所致。但是她提出台股仍具三點優勢，首先是上市櫃去年營收和獲利都創歷史新高，顯示台股基本面良好，且主計總處預估今年台灣經濟成長率為 4.42%，顯示國內景氣仍穩健成長；第二、台股動能依舊，集中市場平均日成交值仍達 3087 億元，日均量維持在 3000 億元以上水準。第三是截至 3 月底為止，台股集中市場現金殖利率達 3.84%，加計股票股利為 3.96%。