外資大逃殺 3月淨匯出逾1700億元創近一年高

外資不只在第一季大舉砍殺台股，據金管會今 (7) 日最新統計，外資在 3 月也終結連續四個月的淨匯入，轉向淨匯出 59.41 億美元 (折合新台幣逾 1700 億元)，創近一年以來最大匯出金額。

外資過去就算賣超台股，但仍會將將資金停泊在台灣，且有淨匯入，但在 2 月底烏俄戰雲開打，3 月聯準會啟動升息等雙重因素夾擊下，外資資金大舉班師回朝。

去年 3 月因為新冠肺炎疫情肆虐全球，外資在當時大量淨匯出 103.96 億美元，創史上單月高量；睽違一年，外資再度轉向淨匯出，外資 3 月淨匯出 59.41 億美元，陸資淨匯入約 0.03 億美元，合計共淨匯出 59.38 億美元。

在操作台股部分，證期局統計至 3 月底，外資今年以來買進上市股票總金額約新臺幣 4 兆 6802 億元，賣出上市股票總金額約新臺幣 5 兆 872 億元，也就是說，外資光是首季就累計賣超上市股票約新臺幣 4069 億元。

外資對上櫃股票也毫不留情，截至 3 月底，買進上櫃股票總金額約新臺幣 7730.57 億元，賣出上櫃股票總金額約新臺幣 8026.79 億元，外資累計賣超上櫃股票約新臺幣 296.21 億元。

今年以來至 3 月底止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約 6.8 億美元；陸資累計淨匯出約 0.12 億美元。此外，前 3 月累計淨匯入則降至 2288.75 億美元。