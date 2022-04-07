元太彩色電子紙技術再升級 推新一代 E Ink Kaleido 3

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (7) 日宣布推出新一代 E Ink Kaleido 3 彩色印刷電子紙模組，整體色彩飽和度較前一代 E Ink Kaleido Plus 提升 30%，未來預計將鎖定電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙顯示器等應用市場。

元太表示，E Ink Kaleido 3 是以彩色印刷式電子紙技術為基礎，運用 RGB 色彩顯示原理，讓黑白電子紙薄膜呈現溫潤的彩色顯示表現，除色彩表現改善外，也配置由前光設計團隊所設計的 E Ink ComfortGaze 前光技術，減少從顯示器表面反射的藍光量。

元太董事長李政昊表示，採用 E Ink Kaleido 技術的彩色電子書閱讀器上市以來，獲得眾多客戶的支持與肯定，也驅動元太持續加速彩色電子紙技術推陳出新，新一代 E Ink Kaleido 3 更精進彩色電子紙的色彩鮮明度、整體畫面細緻度、閱讀舒適度表現。

元太指出，E Ink Kaleido 3 電子紙模組提供 7.8 吋、10.3 吋、13.3 吋等不同面板尺寸選擇，具有輕薄、便於攜帶特性，並結合更佳的色彩顯示效果，可供教育、專業應用領域數位閱讀與書寫，其中，13.3 吋產品也可做為戶外廣告看板使用，預計在月底智慧顯示器展 (Touch Taiwan 2022) 中首度展出。

營運方面，元太看好中長期電子書閱讀器、ESL(電子貨架標籤) 需求續強，預期今年上半年營運可望維持年增走勢，近年也積極擴產，將力拚在今年完成剩餘三條新材料產線擴充，此外，新竹新廠辦園區大樓也正如火如荼建置。