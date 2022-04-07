融程電、維田Q1營收登同期高

工業電腦廠融程電 (3416-TW) 今 (7) 日公告 3 月營收 2.85 億元，創歷史單月新高，月增 125%、年增 35.2%；第一季營收 5.87 億元，年增 0.5%，也改寫同期新高。另一業者維田 (6570-TW) 首季營收 2.27 億元，年增 44.5%，也是同期最佳。

融程電解釋，先前海運塞港所導致部分貨物因船期延誤，遞延到 3 月認列，也推升營收顯著回溫，且第一季在營收規模放大、採買原料成本下降，毛利率可望較去年第四季回升。

融程電進一步指出，目前客戶拉貨動能不墜、訂單能見度明確，在積極備料趕貨下，上半年拚維持原訂成長目標；而除了強固型平板持續聚焦汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦，與醫療保健等四大產業外，強固筆電也將開始貢獻營收，成為營運新動能。

維田 3 月營收 7656 萬元，月增 27.8%，年增 14.8%，也是同期新高，維田表示，3 月雖然受到深圳封城影響部分產品出貨時間，但解封後已照既定流程持續出貨，物流目前也已恢復正常，對整體營運影響不大，部分出貨遞延到第二季。

展望後續，維田表示，在手訂單已達今年下半年，可望再陸續取得軌道交通與車載專案新客戶，且隨著缺料問題逐漸緩解，以及各國新基建計畫陸續展開，預期將帶動更多工業電腦需求，全年營運展望樂觀。