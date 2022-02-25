聯發科超前部署 今年擴大招募實習學員達300位 祭高薪與租屋補助

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (25) 日宣布持續進行大規模徵才，預計今年將招募逾 2000 名頂尖人才，應用領域涵蓋 5G、AI、無線通訊、智慧聯通及元宇宙等，同時也擴大實習招募名額，瞄準在校學生，預計招募約 300 名，較以往成長 2 倍，更祭出具競爭力薪酬與租屋補助。

聯發科指出，在校學生實習期間，除結合內外部講師與學長姐，也設計實習生專屬培訓課程、實際參與專案開發、多元社團體驗，提供具競爭力薪酬及外縣市交通與租屋補助，取得正職預聘比率更高達 7 成。

副董事長暨執行長蔡力行表示，聯發科近年加大創新研發力道，去年投入研發費用近 1000 億元，今年將持續擴大投資，選擇加入公司團隊，可參與最前瞻的核心晶片設計與系統開發，有機會影響並親自實踐創新技術應用，帶來工作價值與成就感，公司也藉此與年輕世代共創多贏。

聯發科補充，人才是聯發科最重要也是唯一的資產，近年在全體同仁努力下，全產品線展現高度競爭力，去年集團營收及獲利再創新高，公司秉持實踐利潤共享精神，將公司 20% 盈餘回饋給同仁，帶動員工整體薪酬與公司一同成長。

展望未來，聯發科將持續招募優秀人才，累積公司營運動能、擴展多元產品線及深化核心技術，未來 3 年營收年複合成長率 (CAGR) 達到 14-16%，展現公司追求營運績效及永續發展的決心。

聯發科有完善的新人關懷與培訓系統，並提供員工個人效能及專業培訓，以多元實體與線上課程，持續提升員工及主管能力，同時透過晉升、工作輪調，有系統地協助同仁職涯發展。

此外，從單身到成家，聯發科也提供全方位員工福利，積極打造友善工作環境，包括星級美食及超過 20 間美食街的餐飲選擇、自建幼兒園滿足同仁托兒需求、高達 800 坪的健康生活館、每年高額旅遊及到院健診補助、超過 60 個多元化社團、按摩舒壓服務等，讓同仁在工作之餘，也享有無後顧之憂的工作環境。