央行：外資3月匯出近3500億元 一年來首見大規模調節

台灣央行外匯局局長蔡烱民今 (7) 日透露，3 月外資淨匯出多達 120 億美元 (約新台幣 3450 億元)，而央行也是繼去年 3 月以來，在匯市首見有較大規模的調節。

蔡烱民表示，3 月外資本金匯出 60.9 億美元，盈餘匯出約 60 億美元，合計匯出達 120 億美元，而新台幣兌美元 3 月貶值 2.05%。

同時，央行為維持外匯市場秩序進場調節，為近一年來較具規模的調節動作，以因應外匯市場變化，至於調節金額暫不透露，則是每半年公布一次。

不過，蔡烱民強調，由於國內出口廠商營收表現不錯，還是有匯入力道。

央行統計，截至 3 月底，外資持有國內股票和債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 6772 億美元，月減 331 億美元，約當外匯存底 123%，較上月下滑 6 個百分點，此主要是反映股票市值和外資持股的變動。

蔡烱民說明，外資賣超數據不見得與匯出數據相同，但外資進入台灣主要是為投資股市，至於目前國際資本移動有多大，要看很多因素，利率、收益、經常帳、油價等都會影響匯市供需。

對於今日台股再下殺 343 點，摜破月線甚至是年線支撐，蔡烱民認為，最主要是聯準會釋出考慮 5 月開始縮表的訊息，影響全球資金的移動方向，尤其對科技股有一定程度賣壓，不見得只有台股逢壓。

蔡烱民再次強調，外資進出會對匯率影響，但油價自 120 元回穩到 100 元影響看起來大於匯率，目前外匯市場供需還是沒有明顯失靈狀況，處相對平穩。