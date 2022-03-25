旺矽去年EPS 7.44元 擬配4元現金股利

測試介面廠旺矽 (6223-TW) 24 日公布去年財報，隨著半導體需求暢旺，營收持續創下新高，稅後純益 6.94 億元，年減 2.89%，每股稅後純益 7.44 元。

旺矽董事會也決議通過去年盈餘分派，每股擬配發 4 元現金股利，配發率 53.76%，以今日收盤價 105 元計算，殖利率約 3.81%，總計共發出 3.76 億元的現金。

旺矽去年第四季營收 18.66 億元，季增 13.57%，年增 23.9%，毛利率 42.55%，季增 1.02 個百分點，年增 0.06 個百分點，營益率 12.81%，季增 0.67 個百分點，年增 1.9 個百分點，稅後純益 2.21 億元，季增 24.86%，年增 72.66%，每股稅後純益 2.36 元。

旺矽去年全年營收 65.09 億元，年增 9.84%，毛利率 42.15%，年減 1.48 個百分點，營益率 12.41%，年減 2.1 個百分點，稅後純益 6.94 億元，年減 2.89%，每股稅後純益 7.44 元。

旺矽近期受惠半導體需求續強，加上併購效益顯現，累計前 2 月營收創下同期新高，達 11.05 億元，年增 12.77%。