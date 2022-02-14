〈緯軟法說〉Q1營運再優上季 全年營收、獲利雙成長

緯創 (3231-TW) 旗下 IT 服務商緯創軟體 (4953-TW) 今 (14) 日召開法說會，展望今年，緯軟看好 IT 高科技、製造業、金融業動能續強，首季縱使有農曆春節假期影響，營收仍可望小幅季增，全年逐季成長方向也不變，並將與客戶溝通調整價格，預期全年獲利總額也將正向成長。

緯軟去年營收創高，但毛利率、獲利率均下滑，成為法人關注重點，緯軟財務長長育禎說明，去年切入中國指標型客戶，客戶有較強的議價能力，加上前期投資、人力成本因通膨提高、匯率影響，導致毛利率、獲利率雙雙下滑。

長育禎說，在確保對客戶服務承諾、服務品質下，正持續與客戶溝通調整價格，並共同為留才努力，也力拚維持合理利潤，內部也會透過數位轉型提升管理效益，預期今年獲利率仍將略微下滑，但在營運規模放大下，估整體獲利總額仍將正向發展。

展望今年，緯軟董事長暨執行長蕭清志表示，依目前掌握市況，今年營收成長能見度大，預期中國市場仍將延續高速增長模式，台灣同樣保持雙位數成長空間，從產業別來看，IT 高科技產業續為主要動能，製造業則可望成為第二成長引擎，全年營收占比將超越電信業，金融業也維持穩健。

緯軟去年全年營收達 61.78 億元，年增 21.1%，但受客戶組合調整、匯率影響，毛利率年減 2.44 個百分點，達 23.31%，營益率也下滑至 7.44%，年減 2.06 個百分點，全年純益 4.56 億元，年減 2.2%，每股純益 6.91 元。

營收產品組合、地區方面，緯軟統計，去年 IT 高科技占約 43%，金融、電信、製造各占 28%、14%、10%，成長幅度則以製造業最大，年增高達 72%，地區別續以中國市場為主力，占比達 63%，台灣、日本、歐美及其他地區，比重各為 16%、12%、9%。

緯軟 1 月營收也受春節假期員工提前休假影響，單月營收微降至 5.99 億元，月減 1.3%、年增 29.1%，但仍改寫歷史單月次高記錄。