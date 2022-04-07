外資今大賣台股 提款晶圓雙雄合計173億元

台股今 (7) 日在電子、金融表現失色下，終場下跌 343.87 點或 1.96%，摜破年線並收在 17178.63 點，市場成交值 3098.17 億元，三大法人合計賣超 500.12 億元，其中外資大賣台積電 (2330-TW) 及聯電 (2303-TW) ，光是晶圓雙雄就提款了 173 億元。

今日外資及陸資賣超 447.09 億元，投信買超 18.93 億元，自營商賣超 71.96 億元。期貨市場方面，外資淨空單口數增加 994 口，未平倉合約口數增為空單 6559 口。

今天台股集中市場外資及陸資買超較多的個股為，中信金、新光金、兆豐金、力積電、彰銀、國泰金、元晶、中華電、富邦金、亞太電；今天台股集中市場外資及陸資賣超較多的個股為，聯電、群創、台積電、臺企銀、友達、仁寶、陽明、鴻海、宏碁、日月光投控。

今天台股集中市場投信買超較多的個股為，中信金、臺企銀、旺宏、長榮航、兆豐金、中鴻、玉山金、新唐、鴻海、開發金；今天台股集中市場投信賣超較多的個股為，華邦電、聯電、全新、台郡、長榮、華晶科、台勝科、晶豪科、順德、第一金。

今天台股集中市場自營商買超較多的個股為，仁寶、英業達、亞泥、緯創、中鋼、台新金、大聯大、中信金、群創、台泥、光寶科、兆豐金、聯強；今天台股集中市場自營商賣超較多的個股為，中石化、長榮航、華航、興富發、開發金、新光金、中工、欣興、彰銀、陽明。

由於台股今天收盤已跌破年線支撐，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，今天大盤帶量下殺失守年線，指數多方優勢盡失。