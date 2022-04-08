估值300億 中國「AI四小龍」最後一隻獨角獸 終於要上市了

中國最後一隻人工智慧（AI）「獨角獸」終於要上市了。

投資界報導，周三（6 日）晚間，中國證監會已同意雲從科技科創板註冊申請，這意味著雲從科技離首次公開發行股票（IPO）又近了一步。

雲從科技曾在 2020 年 12 月遞交招股書，但中間過程一波三折，直到去年 7 月才通過科創板上市委審議。正如雲從的投資人感嘆，這個過程很揪心。

招股書顯示，雲從科技的估值大約介於人民幣 300 億 - 400 億元，但具體估值仍要看發行情況。回顧創業，創辦人周曦曾感慨：「我知道很難，但沒想到這麽難。」 好在他堅持下來，雲從科技如今距離登陸科創板只剩下時間問題。

成立時間最晚，雲從科技是「AI 四小龍」最後一隻獨角獸，一路走來至少融資 11 輪。

持續虧損仍是雲從科技無法忽視的問題。招股書顯示，2018 年至 2020 年，營收分別為 4.84 億元、8.07 億元、7.55 億元，淨虧損分別為 2 億元、17.63 億元、7.2 億元，尚未獲利。

雲從科技的歷程，是一位 80 後博士創業的故事。1981 年，周曦出生於四川內江市，先後考入中國科學技術大學、美國伊利諾大學香檳分校，取得電腦博士學位。

周曦在 2011 年回到中國，赴重慶研究 AI。雲從科技正是脫胎於周曦參與的中科院重慶綠色智能研究院計畫，2015 年正式應運而生。