〈能源盤後〉美祭新一輪制裁 但歐盟不願斬斷俄油 原油跌逾2%

原油期貨價格周四 (24 日) 跌逾 2%，自昨日登上的 2 周多高點回落，係因全球領袖齊聚討論俄國入侵烏克蘭的行動，美國宣布對俄羅斯實施新制裁，但歐盟仍存在意見分歧。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.59 美元或近 2.3%，收每桶 112.34 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.57 美元或 2.1%，收每桶 119.03 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 最近月原油期貨周三均創下 3 月 8 日以來最高收盤價。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 1.4%，收近每加侖 3.39 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 4.153 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.2%，收每百萬 Btu 5.401 美元。

市場推動力

美國拜登總統周四與歐洲盟國與其他國家領袖會面，討論如何回應俄國侵略烏克蘭的行動。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 認為，原油價格下跌係因市場預期北約 (NATO) 不會很快制裁俄羅斯能源。

「北約成員國並沒有放棄現在對俄羅斯施加壓力的機會，但還要再一段時間才能對俄羅斯實施石油禁運。」Moya 說。

美政府宣布對俄羅斯實施更多制裁，包括對 48 家俄羅斯大型國有企業採取制裁措施，這些企業是俄羅斯國防工業大本營，其生產的武器也用於這場入侵行動。

美國已經禁止進口俄羅斯原油，英國表示將在年底前逐步停止進口俄羅斯石油，但與此同時，歐洲對此仍然存在分歧。

擔心俄羅斯供應量減少的情緒加劇了市場波動，令本月稍早原油飆升至近 14 年高點，隨後又大幅回落至每桶 100 美元以下，接著又反彈走高。

施耐德電氣大宗商品分析師 Brian Steinkam 報告指出：「許多歐盟成員國已持續表態不願加深制裁俄羅斯能源供應，因為他們仰賴俄羅斯能源。然而，日本大型煉油廠本周已誓言加入全球行列，將逐步取消與俄羅斯的石油交易。」

Steinkamp 表示，重啟伊朗核協議有所進展 (將令伊朗恢復原油出口)，其相關討論可能令周四原油早盤承壓。與此同時，中國新冠疫情惡化，再次實施封鎖措施，直接衝擊了石油產品的工業需求。

供應數據

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (3/18 止) 美國天然氣供應量下降 510 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國天然氣供應量下降 620 億立方英呎。

EIA 周三公布，上周美國原油庫存下降 250 萬桶、汽油庫存減少 290 萬桶、蒸餾油減少 210 萬桶。