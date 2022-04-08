〈能源盤後〉全球協調釋放石油儲備 原油連跌3日 Brent短暫跌破100美元

原油期貨價格周四 (7 日) 連續第三日收低，Brent 原油期貨價格短暫跌破每桶 100 美元，此前一日國際能源署 (IEA) 宣布成員國將合併釋放戰略石油儲備 1.2 億桶。

與此同時，天然氣期貨價格創下 2008 年 12 月以來的最高收盤價，係因煤炭供應緊繃導致價格上漲，從而推升天然氣價格。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 20 美分或 0.2%，收每桶 96.03 美元。

周三 WTI 原油期貨價格下跌 5.6%，創 3 月 16 日以來最低收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 49 美分或 0.5%，收每桶 100.58 美元，盤中低點觸及 98.41 美元，為 3 月 17 日以來最低盤中水準。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 0.2%，收近每加侖 3.04 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.3%，收每加侖 3.268 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.5%，收每百萬 Btu 6.359 美元，創最近月期貨價格自 2008 年 12 月來最高收盤價。

市場推動力

國際能源署 (IEA) 宣布將釋放合併 1.2 億桶的石油緊急儲備量，其中 6000 萬桶來自成員國美國，為美國未來 6 個月提取戰略石油儲備 (SPR) 計畫的一部分。

ING 大宗商品策略部門負責人 Warren Patterson 表示：「因此除了美國以外，IEA 成員國還將釋出 6000 萬桶，超越了拜登總統先前所說『其他國家可能釋出 3000 萬到 5000 萬桶』的水準，且這超出的數量很巨大，儘管仍不及我們估計自主制裁將令市場流失 200 萬桶 / 日的量。」

StoneX’s 能源團隊周四公布的分析報告指出，總體而言，對於全球石油儲備協調釋放之舉將支撐石油市場，或反而讓石油輸出國組織 (OPEC) 進一步推遲增產 (此才能真正拉低長期價格)，整個石油行業的分析師意見分歧。

能源需求的不確定性也一直是市場關注的焦點。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示，中國 Omicron 疫情的傳播速度遠快於之前的病毒株，且石油交易者持續調降他們的需求預期。

與此同時，Inne 表示，目前看來，儘管有證據表明普丁總統明顯犯下戰爭罪行，歐盟仍不會禁止進口俄羅斯石油，因此油價承壓，對歐盟來說，砍掉價值較低的煤炭要容易得多。

分析師表示，煤炭價格上漲導致天然氣價格近期上漲，因為作為能源，天然氣和煤炭相互競爭。

G7 七國工業集團領導人周四發布將「加速減少對對俄羅斯能源依賴」的計畫，其中包括逐步淘汰和禁止俄羅斯煤炭進口，他們稱也會加速削減他們對俄羅斯石油的依賴。

美國能源資訊署 (IEA) 周四公布，上周 (4/1 止) 美國天然氣供應量下降 330 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國天然氣供應量下降 270 億立方英呎。分析師表示，一年前同一周，EIA 公布美國天然氣供應量增加 190 億立方英呎。