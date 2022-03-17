比特幣大多頭：今年比特幣價格預估落在3萬美元至5萬美元之間波動

比特幣大多頭、Galaxy Digital 執行長兼創辦人 Michael Novogratz 表示，在美國聯準會 (Fed) 宣布升息後，預估比特幣將在今年將持續於區間內波動，不會大幅上漲。

Novogratz 說，他認為比特幣不會快速上漲，除非暫停升息。他預估今年比特幣的交易價格將落在 3 萬美元至 5 萬美元之間。

Novogratz 表示，由於 Fed 在過去 2 年疫情期間提供流動性，讓比特幣等風險資產飆升至歷史新高。但如今隨著 Fed 收緊貨幣政策，投資人需要重新評估風險資產。

俄烏戰爭導致加密貨幣市場波動。西方國家對俄羅斯進行新一波制裁，將部分俄羅斯銀行踢出 SWIFT 系統，由於受到制裁，俄羅斯可能轉向加密貨幣，預期帶來新的需求。與此同時，大量捐款湧入烏克蘭，也以加密貨幣形式匯入。不過，Novogratz 認為，俄羅斯政府使用加密貨幣來規避制裁的可能性為零。

加密公司 Arcane Research 研究主管 Bendik Norheim Schei 曾表示，僅近期俄羅斯與烏克蘭的需求，並不足以帶動比特幣上漲。「與整個市場相比，這些市場的交易量非常小」。

加密貨幣資產管理公司 3iQ Digital Assets 主管 Louis LaValle 也贊同這種說法，他表示，美元正在被武器化，而且很難逆轉，西方的制裁旨在限制俄羅斯進入金融市場，並摧毀盧布的價值。但這一情況，也讓比特幣獨特的效用獲得突顯。

比特幣的價格在過去 24 小時內上漲 3.70% ，截稿前價格報 40,874.63 美元。