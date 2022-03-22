比特幣急漲突破43000美元 以太幣攻上3000美元關卡

比特幣價格在台北時間周二 (22 日) 上午急漲，至中午 12:00 左右，一度突破 43000 美元，為 3 月 3 日以來首次，24 小時漲幅接近 5%。市值第二大的以太幣也攻過 3000 美元關卡，漲幅達 6%，帶動其他山寨幣普遍上揚。

市值前十的加密貨幣普遍上漲，以 24 小時漲勢計算，幣安幣 (BNB) 漲近 5%，瑞波幣 (XRP)、Cardano(ADA) 均漲逾 6%，Terra(LUNA) 價格則維持平穩於 93.5 美元附近。

與此同時，全球加密貨幣市值較前一天躍升近 4%，儘管仍低於 2 兆美元大關，達 1.92 兆美元。

Mudrex 共同執行長 Edul Patel 表示，雖然聯準會發表了鷹派言論，但過去一天全球加密貨幣的市值及交易量仍有所上升。他認為，買家似乎在價格支撐位上保持活躍。

此前 CoinDesk 周一報導，全球最大避險基金橋水基金 (Bridgewater Associates) 準備投資第一檔加密貨幣基金。兩位消息人士透露，橋水基金計畫支持一種加密貨幣的外部投資工具，但目前沒有打算直接投資加密貨幣資產本身。

高盛也有所動作，CNBC 報導，高盛即將宣布成為美國第一家進行場外加密交易的大型銀行。高盛與加拿大加密商業銀行 Galaxy Digital 交易了一種與比特幣相關的工具，稱為「非交割期權」，此舉被視為機構投資人加密市場發展的顯著一步。