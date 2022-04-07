聯準會放鷹 台股三利多、三風險並存

聯準會鷹派立場引發股市震盪，法人認為，台股今 (2022) 年有三大利多支撐，但也要留意三大風險，其中利多包括：GDP 成長率成長、半導體商機與本益比；而三大風險，包括：聯準會升息、企業獲利成長衰退與供應鏈瓶頸。

利多部分，首先是 GDP 成長率逐季向上，根據主計總處預估，今年台灣經濟成長率預估約 4%，而 GDP 與去年同期相比可能是第一季的成長率最低，但之後會逐季向上。

其次則是半導體產業，施羅德投信指出，半導體仍是今年焦點，尤其是第三代半導體發展，雖然近期 PC、手機正面臨庫存調整，但是第三代半導體材料如碳化矽 (SiC)、氮化鎵 (GaN)，具高頻、高功率、耐高溫、高電壓的特性，已廣泛應用在基地台、航太、電動車、鐵道運輸、電力系統等領域。

施羅德投信表示，相關產業以及公司，特別是具利基以及產業領先地位者，中長線發展依舊可期。

第三、台股目前本益比約 14 倍，處於中性水位，今年以來台股相較國際主要股市來得抗跌，在本益比處於中性水位之下，投資價值浮現，建議可從短期受影響、但長期趨勢往上的類股著手，例如產能、訂單狀況受惠需求強勁的晶圓代工與 ABF 基板等。

在風險部分，首先是聯準會的貨幣政策退場，聯準會自 3 月結束購債後，目前市場較多數共識為預期今年可能升息 9 到 11 碼，但要注意的是，10 年期債殖利率是否急升或是平坦化、甚至已經與 2 年期殖利率出現倒掛現象，恐在經濟真正衰退之前，股市會出現賣壓。

其次，企業今年獲利成長率下滑，目前面板廠庫存偏高、PC 的庫存也攀升，半導體的產能擴充也有限，因此需繼續關注重點企業接下來的表現、是否出現警訊。

第三、包括通膨壓力、供應鏈瓶頸、勞動力短缺加上碳價上漲，尤其高通膨影響民眾消費能力，尤其若干企業不能將較高的成本轉嫁，獲利恐被壓縮，進而衝擊企業獲利能力。

施羅德投信指出，隨著三大利多與風險共存，預期 2022 年的成長並非全面性，指數可能為區間盤整格局，而第二季台股修正壓力雖大，在長期趨勢不變且高殖利率的支撐力道下，後市仍有樂觀可期空間。