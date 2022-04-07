〈焦點股〉三大利空衝擊手機大砍單 PA三雄股價續承壓

俄烏戰爭、通膨陰霾導致全球消費力道減弱，加上中國封城影響，蘋果及非蘋陣營手機均傳出大砍單，使得 PA 三雄第二季恐持續承壓，全新 (2455-TW) 今 (7) 日股價重挫逾 7%，面臨百元關卡保衛戰，穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW) 分別重挫 5%、3%。

砷化鎵磊晶廠全新今天大跌超過 7%，最低來到 101 元，為近 1 年新低，累計 1 周以來已下挫逾 15%；穩懋同步重挫逾半根，最低來到 244 元，為近 2 年以來的最低點；宏捷科連日走跌，今天續挫逾 3%，最低來到 94.2 元，PA 三雄賣壓沉重。

中國 2 月智慧型手機市場持續疲軟，外媒報導指出，受俄烏戰爭與通膨壓力影響，蘋果將大砍 iPhone 13、iPhone SE 3、AirPods 等三大產品線訂單；非蘋陣營也受中國封城衝擊，隨著封城遙遙無期，手機銷量下滑幅度恐更勝預期，首當其衝即為二大晶片廠聯發科 (2454-TW)、高通，其他相關供應鏈也難逃衰退。

全新 2 月受工作天數減少影響，單月營收 2.63 億元，月減 9.6%、年減 4.4%，呈現雙減，且為近 15 個月低點，累計前 2 月營收達 5.53 億元、年增 1%，全新預計明 (8) 日將公布 3 月營收。

第一季為砷化鎵族群傳統淡季，穩懋表示，首季營收可望與預期相當，不過，受近期市場變動，穩懋坦言，依目前訂單來看，4、5 月需求較預期弱，連帶導致近期產能利用率不如預期、毛利率同步承壓，要達原先預估的 34-36% 恐有壓力。