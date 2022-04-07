〈商品報價〉美氣候有望解渴 黃小玉價格回跌

受交易商獲利了結、美國乾旱可望緩解等因素影響，芝加哥三大農產品黃豆、小麥與玉米期貨周三 (6 日) 全面小幅回跌。

美國天氣近來成為穀物市場的焦點，最新預報顯示，未來兩週美國大平原北方的春麥產區、東部的玉米種植帶皆可望迎來降雨。

近月芝加哥小麥 (WCON) 收跌 0.5%，報每英斗 10.4075 美元；追蹤小麥指數的 Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 微漲 0.1%，報 10.35 美元。

近月芝加哥玉米 (CCON) 收低 0.2%，報每英斗 7.47 美元。Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 維持 27.88 美元不變。

普氏能源資訊報導，美國新年度的玉米種植面積估將年減 4%，使得北半球玉米產量容不得出現任何任意外，否則下半年供應將非常緊張。而黃豆種植面積將創新高，主因是受到肥料價格飆漲的影響，農戶將減少需要較多施肥的玉米種植而轉種黃豆。肥料成本通常占到玉米種植成本的 40%。

近月芝加哥黃豆 (SCON) 因交易商對先前的漲勢獲利了結，下跌 0.7%，報每英斗 16.035 美元。Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 回落 0.51% 至 27.16 美元。