〈商品報價〉供應恐進一步收緊 黃小玉價格全面收高

受益於全球供應緊張、美國乾旱及種植意象不確定等因素，芝加哥三大農產品黃豆、小麥與玉米期貨周二 (5 日) 全面上漲。

路透社報導，俄烏戰事已逾一個月仍未停火，限制了全球穀物供應，美國農民在種植期臨近之際，正考慮選擇播種何種作物。

澳洲聯邦銀行農業策略師 Tobin Gorey 表示，美國近來氣候乾燥，也可影響西部冬小麥的種植情況，氣象預報顯示，這些乾旱地區未來一周也不會有顯著的降雨。

近月芝加哥黃豆 (SCON) 收漲 1.6%，報每英斗 16.14 美元。追蹤黃豆指數的 Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 揚升 0.96% 至 27.3 美元。

近月芝加哥小麥 (WCON) 同步攀升 3.5%，報每英斗 10.455 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 3.61%，報 10.34 美元。

近月芝加哥玉米 (CCON) 走高 1.2%，報每英斗 7.4825 美元。Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上升 0.83% 至 27.88 美元。

此外，俄羅斯因涉嫌戰爭罪行可能遭受歐美更多制裁，這將加劇阻礙俄羅斯的糧食出口，而俄烏戰爭已嚴重衝擊烏克蘭東部種植狀況，全球糧食供應緊張恐進一步升溫。