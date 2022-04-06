葉倫將赴眾議院發言 預計警告烏克蘭戰爭對全球經濟的威脅

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周三 (6 日) 將在眾議院金融服務委員會發言，根據目前準備的講稿，葉倫警告，烏克蘭戰爭有可能在全球造成「巨大的經濟影響」。

葉倫在講稿中說：「俄羅斯的行為，包括在布查對無辜的烏克蘭人所犯下的暴行，是應受譴責的，是對基於規則的全球秩序，一種不可接受的侮辱，並將對世界產生巨大的經濟影響。」

美國、歐盟及 G7 官員，正在協調對俄羅斯實施新制裁，包括美國禁止對俄國投資和歐盟禁止煤炭進口，但現階段直接禁止俄羅斯石油進口，可能不在其中。

然而，制裁仍將進一步打擊全球經濟，IMF 正準備下調對全球增長的預測，他們之前估今年會成長 4.4%。德意志銀行經濟學家周二表示，他們如今認為，美國將在未來兩年出現衰退。

根據講稿，葉倫還將呼籲國際機構，要求他們積極金援因受烏克蘭戰爭影響，而面臨糧食安全問題的國家。

葉倫表示，包括 IMF 在內的國際金融機構，需在解決烏克蘭衝突的外溢效應上，發揮關鍵作用—這些外溢效應，正使許多受新冠疫情病打擊的國家，經濟變得更加脆弱。

她強調，IMF、世界銀行和歐洲復興開發銀行 (EBRD)，將與其他捐助者一起成為重建烏克蘭的重要夥伴，它們還將向歡迎難民的鄰國提供重要支持。

葉倫補充說，多邊開發銀行應促進能源效率和資本投資，以幫助各國政府實現能源多元化，擺脫包括俄羅斯在內的化石燃料能源。