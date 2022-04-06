鉅亨美股雷達：市場關注Fed決策會議紀錄 英特爾宣布暫停在俄業務營運

美股重要看點：

市場持續關注俄烏情勢。Fed 將公布 3 月決策會議紀錄。美國 10 年期公債殖利率來到 2.635%，美股期貨週三 (6 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.58%，標普 500 期貨跌 0.80%，那斯達克 100 期貨跌 1.32%。

市場期待從 Fed 會議紀錄中獲知更多和縮減資產負債表有關的細節，包括速度多快、規模多大。如果啟動縮表，帶來的影響將等同升息 1 碼。

通常支持寬鬆政策和低利率的聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 周二 (5 日) 表示，Fed 需要迅速採取積極行動來壓低通膨。

期貨市場目前押注 Fed 很可能在 5 月加強升息火力，一口氣升息 2 碼 (50 個基點) 的機率逼近 70%。

美國、歐盟和七大工業國組織 (G7) 正聯手對俄羅斯祭出新一波制裁，以回應俄羅斯在烏克蘭犯下的戰爭罪行，美國擬於周三宣布禁止在俄國進行所有新投資，歐盟提議禁止進口俄羅斯煤炭、禁止俄國貨車和船隻進入歐盟等措施。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 EIA 上週原油庫存變動 (萬桶)，前值 -334.9

重要個股動態：

根據天風國際知名分析師郭明錤周二 (5 日) 在推特上預測，蘋果將在今年下半年發表新版 AirPods Pro，舊款不再販售。

郭明錤說，由於產品區隔策略失敗，AirPods 3 需求遠低於 AirPods 2，前者已經被砍單約 30%。為了避免重蹈覆轍，蘋果下半年推出 AirPods Pro 2 之後，可能會讓 AirPods Pro 停產。

市場目前盛傳，AirPods Pro 2 可能採用無握柄設計，支援無損音質播放 (lossless audio playback)，並提升裝置的智慧功能等。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

繼上月宣布停止向俄羅斯供貨後，英特爾 (INTC-US) 周二 (5 日) 宣布，已暫停在俄羅斯的業務營運，加入眾多企業的行列。

英特爾透過聲明表示：「英特爾將繼續與國際社群合作，譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭行動，並呼籲盡快恢復和平。」

該公司表示，將採取計畫確保業務連續性，盡可能降低這項決定對全球營運的影響。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

亞馬遜 (AMZN-US) 周二 (5 日) 宣布達成商業航太業史上最大的火箭交易，與 3 家公司簽署了最多 83 次發射其 Kuiper 計畫聯網衛星的協議。

這家科技巨頭與波音 (BA-US) 和洛克希德馬丁 (LMT-US) 的合資企業聯合發射聯盟 (ULA) 簽署了 38 次發射合同；與歐洲公司 Arianespace 合作 18 次；和亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 投資的 Blue Origin 合作 12 次，並附帶 15 次的額外選項。

Kuiper 計畫是亞馬遜在低地球軌道上建立一個由 3236 顆衛星組成的網絡，為全球各地提供高速互聯網。FCC 在 2020 年給予授權許可，亞馬遜表示將「投資超過 100 億美元」來建造該系統。