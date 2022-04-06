泰鼎-KY 3月及首季營收創同期新高 本季還有新產能開出

PCB 廠泰鼎 - KY(4927-TW) 今 (6) 日公布 2022 年 3 月營收以 12.73 億元，創同期新高，月減 0.77%，年增 22.52%，已是連續 2 個月營收下滑；泰鼎 - KY 第一季營收 41.45 億元，則創歷年同期新高，季減 6.57%，年增 27.13%。

泰鼎 - KY 2021 年稅後純益 13.78 億元創新高，每股純益 7.25 元，將配發每股 4 元現金股利，預計完成第三廠擴產後，月產能將突破 1000 萬平方呎，在訂單能見度高及擴產效益挹注下，預估第一季將是全年最低，也看好 Mini LED 應用薄板的出貨後市。

泰鼎 - KY 進行中的三廠擴建案，全部完工預計每月產能將增加 400 萬平方呎，推升總產能每月突破 1000 萬呎，目前三廠擴建案已開出 50% 產能，其餘新增產能正在裝機中，預計 2022 年第一季將全面開出，後續還有擴產計畫。

泰鼎 - KY 的產品應用面包括汽車用、家電、通訊等應用，Mini LED 薄板市場需求也快速增加中，因此今年的擴產效益，也獲法人看好。

泰鼎 - KY 2021 年營收 148.01 億元，創新高，毛利率 21.07%，年減 0.12 個百分點，稅後純益 13.78 億元，年增 14.96%，創新高，每股純益為 7.25 元。