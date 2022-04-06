報告：2022年全球主權債務將成長近10% 至創紀錄新高

根據一份最新報告，主要受到美國、日本和中國的推動，今年全球主權債務將增長 9.5%，達到創紀錄的 71.6 兆美元。

資產管理公司 Janus Henderson 周三 (6 日) 發布報告，表示受到新冠疫情衝擊，全球主要國家均增加借貸，以保護其經濟免受衝擊，這使全球政府債務，在 2021 年達到創紀錄的 65.4 兆美元，相較之下， 2020 年 1 月為 52.2 兆美元。

報告指出，以金額計算，中國的債務增長最快，去年增長了五分之一，即 6500 億美元。在已開發經濟體中，德國的百分比增幅最大，債務增長 15%，幾乎是全球平均增速的兩倍。

Janus Henderson 稱，全球政府債務的實際利率，從 2020 年的 1.8% 降至去年的 1.6%，償債成本降至 1.01 兆美元。然而，這將在 2022 年大幅上升。預計到 2022 年，按固定匯率計算，全球利息負擔將增加近 15%，達到 1.16 兆美元。

Janus Henderson 全球債券投資組合經理 Bethany Payne 表示，疫情對政府借貸產生了巨大影響，其後果還將持續一段時間。烏克蘭發生的悲劇也可能迫使西方政府借入更多資金，以資助增加的國防開支。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，德國已承諾將其國防支出提高到 GDP 的 2% 以上，同時承諾為其武裝部隊提供 1000 億歐元的資金。

根據標準普爾全球評級公司周二發布的最新全球借款報告，預計 2022 年新的主權借款將達到 10.4 兆美元，比疫情之前的平均水準高出近三分之一。

報告強調，持續的地緣政治衝突，預計將對政府的資金需求造成進一步的上行壓力，而緊縮的貨幣條件，將增加政府的資金成本。