美德聯手 俄超大暗網遭抄家 沒收2,500萬美元比特幣

美國司法部表示，在美德政府聯手下，周二 (5 日) 關閉全球最大暗網市場 Hydra Market，並沒收 內有 543 枚比特幣的加密貨幣錢包，價值約 2,500 萬美元，且 Hydra Market 一名經營者涉嫌串謀分銷麻醉品和洗錢。

「暗網」係指存在於黑暗網路、覆蓋網路上的全球資訊網內容，只能用特殊軟體、特殊授權、或對電腦做特殊設定才能存取，即普通搜尋引擎或網路瀏覽器無法找到，用戶使用可隱藏身分的瀏覽器連接。

Hydra Market 用戶主要來自俄語國家，美司法部表示，去年所有與暗網市場相關的加密貨幣交易中，80% 來自 Hydra Market。自 2015 年以來，Hydra Market 網站上的交易已收得約 52 億美元加密貨幣，並從這些銷售中獲得價值數百萬美元的佣金。

據美國檢察官稱，買家可在 Hydra Market 上購買海洛因、鴉片類藥物、古柯鹼、甲基安非他命、麥角酸二乙醯胺 (LSD) 等各種毒品，甚至可以對賣家進行 5 顆星系統評級。

賣家也可透過 Hydra Market 兜售偽造身分證件、駭客工具，以及比特幣洗錢服務。

美司法部對 30 歲俄羅斯居民 Dmitry Olegovich Pavlov 提起告訴，指控他涉嫌利用 Hydra 伺服器共謀散佈毒品並洗錢。Pavlov 涉嫌從 2015 年底經營一家管理 Hydra 伺服器的企業，讓賣家透過暗網散佈大量非法藥物、違禁品及服務，並替這些違法所得進行洗錢。

與此同時，美國財政部 5 日並宣布對 Hydra 及俄羅斯加密貨幣交易所 Garantex 進行制裁。財政部長葉倫 (Janet Yellen) 表示，這項制裁傳達一個訊息，那就是犯罪者已無法繼續在暗網或其論壇藏匿。

區塊鏈研究人士指出，2019 年俄羅斯加密貨幣交易所收取的非法比特幣中，86% 來自 Hydra。

財政部最新制裁禁止美國人透過 Hydra 或 Garantex 交流資金、商品或服務，並凍結有關資產。這麼做是為了阻撓源自俄羅斯的網路犯罪、違禁藥品及其他非法服務。