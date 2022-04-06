〈焦點股〉本土疫情連環爆 檢測試劑概念股齊揚

國內本土疫情連環爆，單日暴增 216 例，基隆已啟動愛心篩檢措施，大規模發放快篩試劑，其他地區篩檢站也湧現人潮，帶動檢測試劑廠需求增溫，今 (6) 日再度成為盤面多頭指標，亞諾法 (4133-TW) 直奔漲停，創波段新高，泰博 (4736-TW)、瑞基 (4171-TW)、寶齡富錦 (1760-TW) 等均強漲逾半根停板。

為有效控管風險，疫情指揮中心使用池化方式，提升社區核酸篩檢量，藉由早期檢測病毒帶原者，迅速阻斷傳播鏈；基隆啟動了愛心篩檢 (俗稱類普篩)，分批發放 13 萬多的居家快篩試劑，此外，新北、台北等地近來病例數激增，市府不斷寄發細胞簡訊提醒，使得社區採檢站連日額滿，帶動快篩與 PCR 檢測試劑需求急速增加。

亞諾法今天在買盤進駐下，強勢攻上漲停板 52.9 元，累計近一周以來已大漲逾 3 成。亞諾法已開發出三種綜合性抗體檢測產品，包括提供給一般實驗室、可辨識 Delta 等變種病毒，並受到疫苗開發商青睞，以及 10 分鐘可知道結果的快篩產品。

防疫概念股今天為多頭指標，檢測試劑廠泰博、瑞基、寶齡富錦、ABC-KY 等盤中均大漲逾半根停板，買氣暢旺，其他廠商包括毛寶、康那香、恆大等漲勢也不俗。

泰博日前也湧入企業篩檢急單，加上既有政府、通路穩定供貨量，3、4 月營收可望突破 5 億元，挑戰同期新高。泰博認為，新冠疫情不會消失，快篩會成為常態性需求，將如同流感快篩與克流感藥物一般，長期來看會是固定品項。

瑞基為國內主要 PCR 檢測試劑供應廠商，旗下新型冠狀病毒檢測試劑，除了供應給國防單位外，也導入國內 93 間合格特約檢驗單位，並透過經銷商供應各大醫院；近期更感受到訂單量明顯增加，有助上半年營收優於去年同期。