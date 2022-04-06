〈台股盤前〉美股皆墨 留意電子業砍單潮 靜待利空出盡

台股上週收在 17625.59 點，守穩在半年線之上。雖然近期外資對於台股未再出現更大賣超，但美股在清明連假期間跌多於漲，今 (6) 晨美股四大指數皆墨，須留意電子業砍單潮對台股的影響，預期台股仍將呈現大區間震盪格局。

今年清明連假前後台股不平靜，國際股市不確定性因素仍多，台股節後持續面臨俄烏戰爭、通膨、美國聯準會 (Fed) 升息、國內外疫情、中國大陸封城衝擊電子終端需求等「五大變數」，此外，即將登場的美股重量級企業財報週，將對台股相關供應鏈動見觀瞻。

美股今晨大跌，台新高股息平衡基金經理人劉宇衡指出，俄烏地緣政治持續干擾全球股市，原油等原物料上漲為升息帶來新一波的壓力，以目前發展來看，美股已跌到關鍵支撐位置，台股表現已是全球股市中相對抗跌者。以過往 20 年世界上主要區域衝突來看，僅 2006 年中東戰事適逢美國升息緊縮，其他時間大多是寬鬆或中性政策，故目前仍將密切觀察後續利率走勢。

今日觀盤重點，俄烏戰爭延燒加上通膨氣焰高張，導致全球消費力道減弱，繼非蘋手機產業傳出大砍單之後，供應鏈最新消息指出，新一波砍單潮蔓延至 PC 業，在一哥聯想領頭下，近期幾乎所有一線 PC 品牌都開始下修年度出貨目標，平均修正幅度達二位數百分比，和碩、仁寶、廣達等代工廠後市籠罩陰霾。

近來面板雙虎友達、群創股價走疲，外資摩根士丹利證券指出，由於由於俄烏戰爭導引的地緣政治緊張局勢持續升溫，加上通膨壓力愈來愈高、塞港等導致廠商物流成本不斷上揚，配合產品價格走跌等，使得面板產業的景氣持續惡化，對於面板產業抱持相對保守的態度，台廠友達、群創均給予「中立」評級。

日盛精選五虎基金投資團隊提醒，台股現階段評價相較其他市場更具吸引力，加上台股獲利持續創高，靜待利空出盡後，台股有機會回到正向軌道，逢低可把握布局時機，但油價與通膨議題仍需持續關注。