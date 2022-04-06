金融逆勢衝 台股跌103點收17522點 年線失而復得

Fed 再度釋出鷹派升息言論，美股周二全盤盡墨，台股今 (6) 日同步跳水，一度大跌逾 240 點，失守 17400 點關卡，電子族群慘遭空方狙擊，不過，金融族群強勢走高，非電族群也陸續回穩，帶動大盤跌幅收斂，加權指數終場下跌 103.09 點或 0.58%，收在 17522.5 點，年線及月線失而復得，成交值 2618.7 億元。

櫃買指數終場下跌 0.69%，收在 215.05 點，成交值 571.85 億元。上市櫃成交值 3190.55 億元。

費半周二暴跌 4.5%，那指也跌逾 2%，台股 ADR 全面走低，台積電今天一度跌逾 2%，最低來到 575 元，終場收 578 元，跌幅 1.87%；晶圓代工廠聯電重挫 3.4%，聯發科下挫 2% 失守 900 元關卡，收在 882 元，台達電、大立光、欣興等賣壓都相當沉重；不過，鴻海 3 月營收表現亮眼，股價力守平盤之上，友達也逆勢上漲 2%，站回 20 元。

全球進入升息循環，將有利銀行業利差擴大，金融股今天逆勢吸金，其中第一金強漲 4%，華南金、彰銀、玉山金、台新金等，股價皆上漲超過 2%，多頭積極進場卡位，金融類股指數今天一舉衝破 1900 點關卡，，續創 25 年新高。

美系外資日前多家 IC 設計股目標價，聯發科領頭重挫，矽力 - KY 跌幅擴大至 3.6%，收 3195 元，失守股王寶座，而信驊 (5274-TW) 逆勢收漲，終場收 3330 元，成功超車登上股王，其他千金股方面，譜瑞 - KY、AES-KY 賣壓都很重，分別大跌 4%、7%，祥碩、力旺同步走弱。

航運族群互有漲跌，貨櫃三雄今天委靡不振，長榮下挫超過 3%，萬海、陽明也跌逾 2%，其他包括裕民、台驊投控、新興、遠雄港、四維航均遭調節，不過，中櫃股價勁揚逾 9%，航空雙雄也獲買盤力挺、尾盤急拉，長榮航上漲逾 3%，華航漲逾 1%。