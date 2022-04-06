美股重點新聞摘要2022年04月06日

今日操盤前瞻

中國 3 月財新服務業 PMI

iOS 16 即將揭曉！蘋果 WWDC 2022 開發者大會 6/6 登場

蘋果 2022 年 WWDC 開發者大會將於美西時間 6 月 6 日登場，為期 5 天，今年開發者大會仍是以線上方式舉辦，外界關注即將揭曉的 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 最新功能。閱讀全文...

Fed 理事布蘭納德：縮表將近 而且速度很快

通常支持寬鬆政策和低利率的聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 周二 (5 日) 表示，Fed 需要迅速採取積極行動來壓低通膨。閱讀全文...

歐美、G7 將聯手升級制裁 含禁止俄國所有新投資

美國、歐盟和七大工業國組織 (G7) 正聯手對俄羅斯祭出新一波制裁，以回應俄羅斯在烏克蘭犯下的戰爭罪行，美國擬於周三宣布禁止在俄國進行所有新投資。閱讀全文...

馬斯克入股使推特股價飆漲 分析師：市場反應過度

在監管文件披露特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克持有推特 (TWTR-US)92% 的股份後，推特股價在週一 (4 日) 上漲超過 27%。華爾街分析師認為，這可能是市場投資人對推特可能被收購的過度反應。閱讀全文...

韓媒：台積電很快將獨攬輝達所有 GPU 訂單

韓媒《BusinessKorea》週一 (4 日) 報導，繪圖晶片大廠輝達 (NVIDIA) 已決定和台積電合作生產新一代繪圖處理器 (GPU)，台積電料將在今年年底進一步擴大晶圓代工市占率。閱讀全文...



