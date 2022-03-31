擔憂未來成長 巴克萊調降AMD評級 目標價下修至115美元

巴克萊銀行分析師柯提斯 (Blayne Curtis) 將 AMD (AMD-US) 評級由「加碼」調降至「持有」，目標價則由 148 美元調降至 115 美元。

美東時間周四 (31 日) 早上 10 點，AMD 下跌 5.6% 至 112.49 美元。

巴克萊銀行對 AMD 2023 年的業績預期表示擔憂，柯提斯認為今年營收仍有可能成長 31%，但也表示在 PC、遊戲和更廣泛領域的成長可能會放緩，收購賽靈思 (XLNX-US) 帶來的效益在明年有可能降溫。

柯提斯在報告中寫道：「我們沒有確切的證據顯示這些市場中任何一個正在進行一些修正，但我們非常清楚，這三大塊次級市場都已在『高點』。」

此外，他還指出，AMD 未來業績的成長軌跡是個大問題。他補充指出，英特爾 (INTC-US) 和 ARM 的競爭力也至關重要。軟銀計劃在 2023 財年底將 ARM 在美國進行 IPO。

柯提斯表示，「我們寧願退場觀望，直到更清楚觀察到這些修正的具體幅度，以及隨著競爭對手英特爾追趕和 ARM 拿下更多市占率時，競爭格局將會如何演變。」

高盛本周也將 AMD 從其美股「強烈買進」名單中移除，並表示未來 12 個月半導體產業所處的宏觀背景更具挑戰性。

高盛將半導體設備股科磊 (KLA Corp)(KLAC-US) 評級從「中性」調升至「買進」，目標價定在 430 美元，並指出該公司可能是眾多半導體類股票之中潛在的領漲個股。