〈Q2產業景氣展望〉空運先蹲後跳 4-5月小旺季有望升級為搶艙潮

由於疫情再次升溫，上海自 3 月 28 日起實施分區封控措施，隨著時序進入第二季，貨攬業者異口同聲指出，傳統來看，中國五一長假前會有一波空運小旺季，但因目前物流受封城影響相當壅塞，預料上海解封後，小旺季將演變成一波搶艙潮，空運運價再次攀高可期。

長榮航 (2618-TW) 指出，上海封城造成少數航班取消、有些客機轉貨機暫時取消。

不過，據了解，4 月空運運價已較 3 月攀升，亞洲飛往美西每公斤上看 400 元、美東約 410 元，較 3 月每公斤平均 330-350 元，漲幅 15-20% 左右。

台驊 (2636-TW) 表示，此次上海封城，無論是海運和空運物流均受到影響，預料在解封後，又將出現一波急貨出貨潮，再加上五一長假前一向會有一波旺季需求，不排除空運運價將再度攀高。

台驊進一步指出，由於空運對燃油附加費很敏感，若油價持續居高不下，不排除會快速反應在現貨價。

台驊也不諱言，空運在去年第四季創歷史新高達每公斤 600-700 元後，今年應是不太容易再突破此糕點，原因在於，航空業者客運航班正陸續恢復，將同步增添貨運艙位供給，預料全年空運運價，處高檔震盪。

中菲行 (5609-TW) 也看好，一旦上海解封，有望迎來一波海空運小旺季，尤其上海出口多半是單價較高的半導體貨品，不排除這波出貨力道，相較去年第四季東南亞急出貨帶動的空運熱潮會更強勁。

另一方面，除了中國出口，中菲行提到，台灣今年 3 月出口量約 5 萬噸左右，進口量則約 3 萬 5000 噸，貿易市場健康，有助空運需求維持高檔。