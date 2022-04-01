國發基金60億元中東歐投資基金正式啟動 台杉投資受託管理

國發會為延續去年中東歐經貿考察團熱度，今年 1 月宣布國發基金將成立 2 億美元 (約新台幣 60 億元) 中東歐投資基金，經公開招標程序後，今 (1) 日正式啟動，並確認遴選出由台杉投資代管基金作業。

台杉投資總經理翁嘉盛表示，過去持續鎖定半導體、生技醫療、衛星、金融、電動車、光學雷射等戰略領域投資，這次中東歐投資基金將以立陶宛、斯洛伐克、捷克等國為優先，目標建立起台灣與中東歐國家的產業鏈合作。

翁嘉盛指出，台灣廠商對中東歐投資環境一直以來較為陌生，但去年經貿訪問團期間，充分感受到當地新創企業對亞洲及台灣的投資興趣，此外，台灣廠商也希望藉由投資中東歐進而前進歐盟市場，突顯出雙邊合作機會點。

台杉投資也補充，將延攬研華 (2395-TW) 前首席新創事業企劃師楊明超，作為基金專案計畫共同主持人 / 管理合夥人，而中東歐投資基金主要投資對象為有意前往中東歐國家的國內企業、有意來台灣設點或與國內企業以合資、技術合作或建立供應鏈的中東歐企業。

台杉投資是在 2017 年創立，陸續募集台杉物聯網基金、台杉生技基金、台杉水牛三號生技基金、台杉水牛五號科技基金等四支基金，總基金規模達 137.5 億台幣，目前累計已投資 41 家國內外新創公司，其中有 5 家被投公司成功上市。