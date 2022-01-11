強化與中東歐合作 國發會擬成立投資、融資基金

國發會主委龔明鑫今 (11) 日與立陶宛經濟創新部長雅莫奈特 (Aušrinė Armonaitė) 舉行雙部長線上視訊會議，會中國發會宣布將成立 2 億美元中東歐投資基金、10 億美元融資基金，後續共同促進台灣、立陶宛廠商進行產業合作及投資，特別鎖定台灣具優勢的半導體產業。

龔明鑫去年以國發會主委身分帶隊出訪中東歐，今日再以視訊方式與立陶宛進行雙部長會議，龔明鑫透露，台灣與立陶宛在半導體、雷射、生技、電動車等領域都已有合作案正在規畫進行中，雙邊至少舉辦逾 240 場 B2B 論壇。

龔明鑫說，總統蔡英文在元旦演說中也提及要強化歐洲鏈結計畫，以半導體產業為例，因台灣具備完整供應鏈，經雙邊多次討論後，台灣與立陶宛將共同從三方向深化合作，包含組成半導體產官學研工作小組、尋找當地利基發展方向，其次則為人員合作訓練，以及產業科研發展合作等。

針對中東歐投資基金、融資基金議題，龔明鑫表示，希望儘快上線，在合作方面，他舉例，只要雙方企業在台灣、立陶宛、中東歐投資、合資，或是生產基地在台灣皆可申請，融資基金條件也是，目前國發基金也已準備好預算金費，融資額度也向央行取得額度。

此外，龔明鑫指出，台灣也將協助立陶宛面對中國經濟制裁，會中更邀請對方部長來台，而台灣在立陶宛代表處已經開始運作，立陶宛在台設立辦事處則持續進行，預計最早將會在今年 3 月春天啟動。