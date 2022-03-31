台單日+87例本土創今年新高 蘇揆：穩健開放、戒慎不恐懼

國內疫情持續擴大，今 (31) 日新增 87 例本土、152 例境外，雙創今年新高，其中 75 例為已知群聚事件，但有多起個案基因定序為新型病毒 BA2.3；行政院長蘇貞昌於院會上表示，近來確診數攀升，但 Omicron 主要為輕症或無症狀，強調這是穩健開放前提下，必要付出的代價，請民眾戒慎不用恐懼。

衛福部今天在行政院會上報告「COVID-19 疫情現況及應處」，行政院發言人羅秉成轉述蘇揆裁示，蘇貞昌指出，中國上海疫情爆發進行封城，韓國單日也有 40 幾萬例確診，國內雖新增多起不明感染源群聚，境外移入也大幅增加，但與鄰國相比，疫情規模相當小。

蘇貞昌表示，台灣模式就是防疫兼顧經濟與生計，Omicron 變異株傳播快速，但主要為輕症或無症狀，死亡率較低，而我國疫苗施打覆蓋率高，醫療量能充足，雖然確診數上升，但這是穩健開放前提下，必要付出的代價，請民眾戒慎不用恐懼。

疫情指揮官陳時中說明，今天新增的本土病例中，有 75 例與已知群聚事件有關，另 12 例為新增感染源待釐清的病例，其中，主要群聚為基隆小吃店警局 +22 例、樹林科技廠 +13 例、大潭電廠 +10 例、台中婚宴群聚 +9 例、中和公寓及台東卑南家庭 +11 例。

針對大潭電廠宿舍部分，陳時中表示，由於大潭電廠針對外包商 900 多人已進行採檢，且基因定序出來為 BA2.3 病毒，是眾多案件中較令人擔憂，而外包商 B 家新增個案最多。

另外，台中婚宴群聚新增 9 例，包括台北、基隆、高雄及金門都傳出赴宴的確診個案，陳時中說明，9 人當中有 2 人為參加者同住的小孩，未赴宴也遭感染，其餘個案以居住台北居多，台中當局已對出入同餐廳者匡列採檢。