國內+104本土 陳時中：續朝開放方向 隔離天數擬鬆綁

國內 COVID-19 社區感染擴大，今 (1) 日新增 104 例本土創今年新高，全台 20 條傳播鏈齊燒，中央疫情指揮中心指揮官陳時中信心喊話，只要把重症、醫療量能顧好就能因應疫情，暫時不升級防疫層級；面對新加坡等亞洲國家陸續解封，陳時中指出，未來仍秉持經濟防疫模式，朝開放方向前進，擬將隔離天數從 10 天再往下降。

清明連假前夕，本土疫情大爆發，Omicron 變異株傳播力強，使得全台多達 20 條傳播鏈，其中，中和社區單日新增 23 例；桃園某網購工作室一口氣爆出 22 例確診；基隆警局小吃店新增 21 例，累計達 115 例確診；台中婚宴群聚案也新增 12 例，確診者大多居住在台北。

陳時中表示，目前國內不明傳播鏈雖然很多，但沒有像去年萬華疫情一樣嚴重，當時單日一度新增 700 多例，且 Omicron 變異株導致的重症率比去年 Alpha 還要低很多，呼籲民眾面對疫情要謹慎小心，但不必太恐懼，要盡快施打疫苗。

陳時中透露，在能夠照顧好重症、維持醫療量能的前提下，防疫層級不會升級，也沒有打算調整預防性停課的標準，未來檢疫隔離天數擬從現行的 10 天再往下降。

陳時中說明，萬一有特定地區染疫率比較高，可能會採分區鬆綁。

陳時中強調，未來台灣會秉持經濟防疫模式的精神，朝著開放的方向邁進，同時努力維持社區安全，希望民眾一起把防疫做好，盡快讓這波疫情控制下來。

據統計，今年 1 月 1 日至 3 月 31 日止，國內累計本土病例 1266 例，其中 99.76% 為無症狀或輕症，僅 3 例中重度以上個案，多集中在高齡族群，其中 1 人死亡，致死率僅萬分之 8。指揮中心表示，為有效控管風險，使用池化方式提升社區核酸篩檢量為可行的配套措施，藉由早期檢測病毒帶原者，以迅速阻斷傳播鏈。