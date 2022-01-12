國發會：政府六措施與業者攜手穩定物價

為穩定國內物價，國發會今 (12) 日表示，政府共提出六大措施，與業者攜手穩定物價，其中，行政院已多次召開穩定物價會議掌握情勢，並因應春節假期，協調各部會就公用事業費率、交通費率、醫療保健費等民生重要物資及費率不漲價。

六大措施包含，公用事業費率凍漲、穩定交通客貨費價格、平穩健保給付藥品價格、維持民生用品價格平穩、確保國內肥料生產供應無虞，以及針對受疫情影響事業，提供補貼基本工資調漲的人事成本等。

國發會表示，在公用事業費率凍漲上，電價及桶裝瓦斯 3 月底前不調漲，水費也持續凍漲，天然氣 1 月凍漲，農曆春節期間 (1 月 31 日至 2 月 13 日) 汽柴油價格只跌不漲。

民生用品方面，國發會說，台糖小包裝沙拉油、糖維持價格不變，台酒生產的民生產品也無調漲計畫，中油自營加油站洗車服務維持優惠價，雞蛋價格則委由農委會協調蛋商加強雞蛋各通路調度，估農曆春節前雞蛋價格應可持穩。

此外，受疫情影響，全球原物料價格上漲，連帶肥料價格攀升，國發會指出，為滿足農民用肥需求，農委會已協調台肥 (1722-TW) 產能全開確保肥料供應無虞，同時為照顧農友，1 月 10 日起，國內所有出貨的肥料均由政府協助吸收漲幅 5 成，台肥也將自行吸收其他 5 成成本，維持肥料售價不調漲。

國發會表示，行政院為平穩民生物資、工業原物料價格，已從進口端、製造端、銷售端進行價格監測、協調業者共同穩定物價、設立平價專區等，也在去年 12 月 1 日至今年 3 月 31 日機動調降小麥、牛肉、水泥及汽、柴油關稅及貨物稅稅率，為期 4 個月。