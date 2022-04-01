〈中經院發布PMI〉3月非製造業NMI回升至3個月高點 留意本土疫情變化

中華經濟研究院今 (1) 日公布 3 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 攀升 4.2 個百分點至 55.8%，回到 3 個月來高點，中經院說明，此主要是反映 2 月低基期，後續仍須留意本土疫情變化的影響。

中經院院長張傳章表示，3 月 NMI 反彈部分原因在於，2 月農曆春節和 228 假期工作天數較少的低基期效應，使商業活動和新增訂單 (新增簽約客戶或業務) 指數同步由緊縮轉為擴張，二指數分別回升 8.9、9.2 個百分點至 54.8%、56.7%。

不過，張傳章提醒，近來本土疫情再次升溫，不明感染源暴增，接下來可能會影響邊境管制的開放時點，或是調整防疫措施，對於非製造業的影響有待觀察。

3 月四項 NMI 組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。

而八大產業中，七大產業 3 月 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為批發業 (58.0%)、教育暨專業科學業 (57.3%)、營造暨不動產業 (56.7%)、資訊暨通訊傳播業 (56.6%)、住宿餐飲業 (54.5%)、零售業 (54.4%) 和金融保險業 (53.3%)；僅運輸倉儲業 (49.0%) 持續回報 NMI 緊縮。

至於非製造業未來六個月展望指數，本月回跌 3.6 個百分點至 55.9%，仍連 9 月呈現擴張。

其中，六大產業回報未來六個月展望呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業 (77.3%)、教育暨專業科學業 (62.1%)、營造暨不動產業 (56.7%)、資訊暨通訊傳播業 (55.3%)、批發業 (54.7%) 和零售業 (52.9%)。

不過，金融保險業 (44.0%) 和運輸倉儲業 (48.0%) 則回報未來六個月展望呈現緊縮。