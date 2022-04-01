地緣政治干擾 2月勞動基金虧損擴大至1516億元

地緣政治風險加劇，引發股市震盪，勞動基金 2 月虧損擴大至 1516.9 億元、收益率 - 3.07%，其中攸關廣大勞工退休金的新、舊制勞退基金單月分別收益率同步呈現負績效，虧損達 3% 以上。

勞動基金運用局今 (1) 日公布 2 月勞退基金運用績效，受俄烏戰事影響，拖累全球金融市場大幅震盪，勞動基金截至今年 2 月底為止，評價後收益數為 - 1516.9 億元，收益率 - 3.07%。

其中，新制勞退基金收益數為 - 998.2 億元、收益率 - 3.13%，舊制勞退基金收益數為 - 278.4 億元、收益率 - 3.43%，勞保基金收益數也難逃虧損，截至 2 月收益數為 - 247.5 億元、收益率 - 3.16%。

另外，就業保險基金小賺 6.9 億元，職災保護專款、積欠工資墊償基金收益數則分別為 0.1 億元、0.2 億元是少數繳出正報酬的基金。

在資金規模部分，新制勞退基金規模為 3 兆 2409 億元、舊制勞退基金規模為 9591 億元，勞保基金規模為 8527 億元，就保基金規模為 1458 億元。

勞動基金運用局表示，基金短期運用績效雖受外在因素波及，但從長期投資績效來看，整體勞動基金從 2012 年到 2021 年 2 月近 10 年多的平均報酬率為 5.25%，2017 年到 2021 年 2 月平均報酬率則為 6.09%，長期投資績效穩健。

展望後市，勞動基金運用局表示，疫情雖仍未結束，但隨各國陸續解封，將有助於經濟活動復甦，但因全球供應鏈運行尚未恢復順暢，通膨居高不下，加上近期俄烏爆發軍事衝突，為經濟前景增添不確定性，未來將密切掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產並分散風險，提升基金長期投資效益。

