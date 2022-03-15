原物料價格飆漲 調查：54%服務業表態將漲價

俄烏戰爭加劇全球通膨危機，國發會主委龔明鑫、主計長朱澤民皆鬆口看升今年 CPI，人力銀行今 (15) 日公布調查，有高達 91.5% 的服務業仍對景氣抱持正面的看法，但在近期原物料成本飆高的情況下，已有 54.3% 企業表示會調升商品售價，但也有近 3 成企業選擇自行吸收漲幅。

1111 人力銀行媒體中心發言人黃若薇表示，根據主計總處報告，國內的通膨率已連續 7 個月超過 2%，包括油料費、蔬果及雞蛋近月接力大漲，再加上烏俄衝突，不斷推升農工原料價格，反映在產業端，對企業造成不小的壓力，已有為數眾多的商品在售價上反映成本。

根據統計，已有過半企業表態將漲價，但也有 29.4% 的企業咬牙苦撐，將自行吸收漲幅。而在疫情的影響下，服務業經營持續轉型，像是推出新的產品 / 服務、開啟線上購物平台、與外送平台合作，以及接受行動支付。

黃若薇表示，隨著國內疫情逐漸穩定，內需型的服務業從去年第四季開始迎來復甦，其中依靠人流帶來商機的餐飲旅宿業、批發零售業，都出現報復性的消費力道。調查發現，有高達 94% 的服務業，在近半年有徵才計劃，主要需求的工作型態為正職人員 95.2%、計時工讀 65%。

近來服務業需才孔急，工作機會數較去年同期成長 22%，為了搶人才，有 4 成企業主表示願意加薪攬才，平均加薪幅度 7.2%，除了加薪外，企業也釋出包括績效獎金、年終獎金、久任獎金、固定調薪等員工較為青睞的福利，希望能吸引更多求職者。