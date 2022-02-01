〈虎年企業加薪留才〉服務業大缺工 四大餐飲集團加薪+釋出近4000個職缺

儘管去年主計總處公布失業率 3.95% 創 7 年來新高，失業人數增 1.1 萬人，但據人力銀行統計，餐飲、批發零售業缺工壓力大，多家大型餐飲業者也表態，今年將釋出超過百名甚至千名職缺，包括王品 (2707-TW)、瓦城 (2729-TW)、乾杯 (1269-TW) 和豆府 (2752-TW) 合計確定釋出 3700 個職缺，乾杯更針對計時員工祭出實薪高出法定標準超過 40% 的福利，全力留才。

據 104 人力銀行統計，餐飲業工作機會多達 13.4 萬個，高居各行業之冠，主要是因 30 歲以下年輕人投遞履歷次數大幅減少。

因此，各大餐飲集團積極加薪、增添福利徵才並留才，王品表示，每年都會按年度績效調薪，今年預計共開出 1700 名正職職缺，要為新品牌、新展店籌備人力，是王品史上最大規模徵才。

而為提升人才市場競爭力，並因應展店人才需求，乾杯則開出計時社員上看 250 元、比法定時薪高出 42% 的條件，而正職社員月薪則上看 40000 元，希望以優於業界的薪資，招攬超過 500 名人才，並成立乾杯大學教育課程，提供員工享有 500 堂餐飲領域課程的免費福利。

乾杯強調，店長以本薪 50000 元加上新獎金制度，店長平均月薪調升達 35%，最高可領 78000 元，直接挑戰百萬年薪，希望藉此留住餐飲人才。

瓦城則說明，每年據同仁的考核表現，進行調薪與升遷，優秀的同仁一年內調薪幅度有機會達 15-20%，餐廳主管薪資最高可達 6 萬以上，同時還有不同的獎金激勵方案，每月、每季發放績效獎金。

而配合今年度新展店，瓦城招募計畫積極進行中，預計共將再招募近千人。

豆府則表示，集團全面調薪 3000 元留才，並持續對外穩定徵才，目前仍有 500 個職缺待補齊，包括內外場計時、內外場正職和儲備幹部等職缺，預計 3-5 月進入校園做大型徵才活動。

不僅餐飲業積極搶人，連鎖零售業振宇五金 (2947-TW) 也不落人後，在每年以 10% 門市成長的目標下，預估今年總店數可達 70 家，並創造約 100 名工作機會，今年更首度對外招募的營運菁英團隊，培訓名額 30 名。