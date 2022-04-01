峰源-KY今起競拍 底價36.04元 4/25掛牌上市

家具生產商峰源 - KY(6807-TW) 配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股 9000 張，其中 6479 張採競價拍賣方式承銷，今 (1) 日起進行股票初次上市前競拍，底價為 36.04 元，投標期間至 4 月 7 日，預計 4 月 25 日掛牌上市。

峰源已在 3 月 18 日董事會通過盈餘分配案，預計配發現金股利約 1.28 億元，以掛牌股本 5.4 億元計算，此次承銷的股票每股含息 2.37 元。

峰源主要從事室內家具研發、生產和銷售，銷售品項以沙發為主，占去年營收比重達 91%，主要銷往美國和中國。

而峰源最大客戶為北歐連鎖家具龍頭，與其已建立 20 餘年長期穩固合作關係，近幾年也成功開發包括 Williams-Sonoma、Costco、Nitori 等全球前十大國際品牌和全球前三大零售通路商客戶。

峰源表示，為因應國際品牌客戶持續不斷的訂單，正建置泰國新廠中，積極擴增產能，預計 9 月完工，第四季投產，整體產能可望增加 30%，增添營運新動能。

峰源 2019 至 2021 年合併營收分別為 34.52 億元、29.53 億元和 41.76 億元，稅後純益分別為 1.97 億元、1.92 億元和 2.12 億元，每股純益分別為 4.37 元、4.26 元和 4.71 元，近年獲利表現穩健。