峰源-KY預計4月下旬掛牌 泰國新廠Q4投產

國際家具供貨商峰源 - KY(6807-TW) 今 (23) 日宣布，預計 4 月下旬在台掛牌上市，年底前泰國新廠有望投產，屆時可再增加產能逾 30%，營運成長動能無虞。

峰源從事室內家具研發、生產和銷售，以沙發為主力產品，擁有超過百人的專業設計開發團隊，並透過與客戶共同研發，開發各式新型應用材料和環保新產品，去年沙發占營收比重達 90%，銷往美國和中國等市場。

峰源 2020 年成功打入全球第三大零售業者 Costco 直接供應體系，為因應國際品牌客戶持續不斷的訂單，正建置泰國廠中，斥資 3000 萬美元，預計 9 月完工，第四季投產，年產能約 5 萬套沙發，增添總產能逾 30%，而新廠的年產值可達 6200 萬美元，屆時將可進一步提升對各大國際品牌客戶供貨能力。

由於峰源交貨準確率達 98% 之上、裝櫃率也超過 90%，良率達 99.5% 上，且平均售貨天數約 30 天優於競爭同業，因而受到國際客戶肯定，目前峰源主要長期合作夥伴有 Williams-Sonoma、Costco、Nitori 和 IKEA，均為國際知名連鎖家具品牌。

其中，峰源最大客戶為北歐連鎖家具龍頭，已與其建立超過 20 年的長期合作穩固關係，占集團總銷售比重達 70%，峰源為其在亞太區供貨超過 50%。

除了沙發，峰源也積極開發新品項如鐵床架、休閒椅等，每年進行製程改良、新產品發想等。

峰源 2019 至 2021 年合併營收分別為 34.52 億元、29.53 億元和 41.76 億元，稅後純益分別為 1.97 億元、1.92 億元和 2.12 億元，每股純益分別為 4.37 元、4.26 元和 4.71 元，近年獲利表現穩健。

展望後市，峰源強調，隨著家具產業逐步回復到疫情前水準，加上公司持續在新產品、新客戶擴展有成，而泰國新廠將投產，有助分散國際貿易摩擦風險，並降低人力成本，未來營業規模可持續增長。